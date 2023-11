Am 10. Dezember geht der Kärntner Abschnitt der Koralmbahn in Betrieb, zwei Jahre später fährt die Schnell-Bahn von Klagenfurt nach Graz. Jetzt die Weichen zu stellen, damit der ökonomische Erfolgszug nicht ohne Halt an der Region vorbeifährt, ist - freundlich formuliert - nicht zu früh. Oder, anders gesagt: Es ist höchste Eisenbahn für die Regional- und Landespolitik, Fahrt aufzunehmen.