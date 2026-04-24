Es ist viel zu trocken. Das merken nicht nur die Landwirte, sondern auch die Gemeinden; dort werden die Wasserpegel der Trinkwasserspeicher derzeit genau beobachtet. Den ausbleibenden Niederschlag, in Weitensfeld hat es etwa nur 66 Liter geregnet, normalerweise sind es mehr als 140 Liter, sieht man auch an den Flüssen in der Region. In der Glan bei der Messstelle in St. Veit fließen derzeit 1500 Liter Wasser pro Sekunde. „Normal wären 3500 Liter pro Sekunde. Wir haben also deutliches Niederwasser. Der historisch tiefste Wert, an dem ich mich erinnere, wurde 2006 gemessen. Damals hatten wir 800 Liter pro Sekunde“, erklärt Erich Eibensteiner, Geschäftsführer des Wasserverbandes Glan. „Die Grundwasserkörper im Tal sind derzeit gut gefüllt. Am Berg sieht die Situation anders aus. Die Waldquellen werden am frühesten trocken. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis Mitte Mai sollte es aber regnen. Ich bin optimistisch, dass das passieren wird“, erläutert Eibensteiner die Situation.

Warten auf Regen

Auf einen ergiebigen, mehrtägigen Landregen hoffen derzeit wohl alle. Ein Brunnen in Eberstein ist bereits trocken. „Die Wassersituation in der Gemeinde ist derzeit noch stabil. Wir haben aber einen deutlichen Rückgang. Es gibt noch keinen Appell zum Wassersparen, trotzdem hoffen wir, dass unsere Bürger bei dieser Trockenheit sorgsam mit dem Wasser umgehen. Das würde uns helfen“, sagt Ebersteins Bürgermeister Andreas Grabuschnig (ÖVP). Das Befüllen von Pools ist noch erlaubt, darf aber nur nach vorheriger Anmeldung bei der Gemeinde durchgeführt werden. „Wir haben einen Befüllungsplan, der vom Wasserstand der Hochbehälter abhängig ist“, sagt Grabuschnig. Falls sich die Situation verschlimmert, wird das Befüllen der Pools zuerst gestrichen. Die Gemeinde arbeitet sukzessive daran, die Quellfassungen und Hochbehälter zu sanieren, damit Wasserverluste gering gehalten werden. „Wasser ist ein kostbares Gut“, sagt Grabuschnig.

Andreas Grabuschnig, Bürgermeister Eberstein © Privat

Gemeinden suchen neue Quellen

„Die Quellfassungen sind zum Teil 60 Jahre alt. Wenn diese nicht mehr dicht sind, verlieren wir zu viel Wasser. Wenn das Wasser, so wie jetzt, zurückgeht, ist jeder Liter kostbar“, sagt Bürgermeister Peter Grabner (ÖVP) aus Metnitz. In der Gemeinde geht man aktiv gegen die Wasserknappheit vor und sucht neue Quellen. „Eine neue Quelle in Grades wurde bereits gebaut, andere sollen instandgesetzt werden, hier läuft gerade die Einreichung“, sagt Grabner.

Peter Grabner, Bürgermeister Metnitz © Helmuth Weichselbraun

Auch in St. Georgen am Längsee wurde eine neue Quelle in der Nähe der Burg Hochosterwitz ans Netz angeschlossen. „Außerdem haben wir einen Anschluss zur Wasserschiene Krappfeld. Wir haben im Notfall die Berechtigung, dort Wasser zu beziehen. Die Trockenheit ist ein Problem, das uns noch länger begleiten wird. Daher möchten wir auch noch einen Hochbehälter bauen. Zwei weitere Quellen konnten gefasst werden“, sagt Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ). Pools können derzeit noch befüllt werden. „Wenn das Wasser knapp wird, wird das aber zuerst verboten“, kündigt er an.

Ringleitung für Trinkwassersicherheit

Über genügend Wasserreserven verfügen die Bezirksstädte Feldkirchen und St. Veit. „Wir sind bei der Wasserversorgung gesegnet. In unseren Quellen und Tiefbrunnen gibt es derzeit keine Knappheit“, sagt Martin Treffner (ÖVP), Bürgermeister von Feldkirchen. Daher kann man in Feldkirchen den eigenen Pool auch ohne vorherige Anmeldung befüllen. „Natürlich sind aber alle Bürger dazu aufgerufen, kein Wasser zu vergeuden“, sagt der Bürgermeister. Die Herzogstadt St. Veit verfügt sogar über doppelt so viel Wasser als benötigt wird. Eine große Wasserleitung vom Krappfeld bringt genügend Wasser nach St. Veit.

St. Veit und Feldkirchen werden mit Villach und Klagenfurt künftig Teil des geplanten Trinkwasserrings. Durch diese Wasserschiene soll die Trinkwasserversorgung im Zentralraum Kärnten gesichert werden. „St. Veit wird hier eher die Gemeinde sein, die Wasser in den Ring einspeist. Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, dass sich die Gemeinden untereinander helfen. Gerade bei den Wörtherseegemeinden kommt es immer wieder zu Wasserknappheit“, sagt Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ). Kulmer bittet die St. Veiter trotzdem die Pool-Befüllungen rechtzeitig beim Wasserwerk anzumelden. Das passiere leider nicht immer. „Wenn in einem Gebiet zu viele Pools zur selben Zeit gefüllt werden, könnte es zu Problemen beim Leitungsnetz führen“, erklärt er. In der Stadtgemeinde St. Veit sind 450 Schwimmbecken bzw. Pools registriert.