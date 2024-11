Die Schaufenster werden allmählich weihnachtlich dekoriert, die ersten Weihnachtslichter aufgehängt und auch das Wetter passt sich langsam dem näherkommenden Advent an. Und schon bald wird auch Feldkirchen offiziell die Weihnachtszeit einläuten. Am Freitag, 29. November, erfolgt der Start, gleichzeitig mit der Weihnachtseinkaufsnacht, an der die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben. „Und auch die Weihnachtsbeleuchtung wird an diesem Tag eingeschaltet“, weiß Stadträtin Andrea Pecile (ÖVP).

Was die heurige Feldkirchner Weihnacht so besonders macht? „Es gibt einige Neuheiten und wir haben vor allem auch an die Kinder gedacht, die wir noch mehr als sonst in die Planung mit einbezogen haben“, sagt Martina Tscherne von der Stadtgemeinde. Wie gewohnt gibt es wieder ein Christkindl-Postamt, aber in diesem Jahr „möchten wir schauen, dass jeder einzelne Brief vom Christkind und seinen Engerln handschriftlich beantwortet wird“. Der Brief wird eingeworfen, das Kind bekommt einen Sternspritzer und einen Luftballon und kann diesen in den Himmel steigen lassen, um das Christkind auf sich aufmerksam zu machen. „Zusätzlich werden zehn Wünsche erfüllt“, sagt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP).

Nikolo und Krampus unterwegs

Auch die Christkindl-Werkstatt, den Streichelzoo, ein Kasperltheater, Vorlesestunden und eine Weihnachtsbackstube im Hefehaus gibt es neben vielen weiteren Angeboten für die Kleinsten. „Und da Weihnachten eine märchenhafte Zeit ist, wollen wir auch darauf den Fokus legen“, sagt Pecile. Das Thema soll, auch im Laufe der kommenden Jahre, immer weiter ausgebaut werden. „Es wird auch Märchenfiguren in der Innenstadt geben. Und der Nikolaus kommt am 6. Dezember um 15 Uhr.“

Für die Erwachsenen gibt es auch einiges, worauf sie sich freuen können: „Unserer großer Rathaus-Adventkalender ist immer schon ein Highlight.“ Heuer wird es auch einige neue Bilder in den Fenstern geben, die von Kindergärten und diversen Schulen gemalt werden. Ein Fotopoint, also ein Bilderrahmen, in den man sich stellen kann, um sich „mit dem schönsten Adventkalender Kärntens fotografieren zu lassen“, wird aufgebaut, sagt Tscherne. „Zudem sorgen viele Standeln für das leibliche Wohl“, weiß Treffner und gibt einen Vorgeschmack: „Rocco ist seit 17 Jahren dabei und wird es auch dieses Mal wieder mit seinen italienischen Spezialitäten sein.“ Was es sonst noch gibt? Weihnachtsdeko, Geschenkideen wie Gestricktes, Schmuck, Spielzeug oder diverse Kräuter-Spezialitäten. „So wollen wir Bewusstsein für das heimische Einkaufen schaffen. Damit nicht alles im Internet bestellt wird. Auch das trägt zur Belebung der Stadt bei“, sagt Treffner.

Krippen, Hirten und der Christbaum

Auch einen Krippenpfad durch die Innenstadt wird es geben, mit einer Hirtenwanderung mit Hirten und echtem Esel, am 9. und 23. Dezember um 17 Uhr. Treffpunkt am Hauptplatz, Anmeldung unter 0664 737 18 146. Und apropos Krippen: In der Krippenbauschule in der Thunpassage gibt es eine große Ausstellung.

„Wir wollen den Christkindlmarkt einfach neu beleben und das ist uns heuer gelungen“, freut sich Treffner und Tscherne ergänzt: „Es wird viele musikalische Auftritte geben – von Chören über Bands bis hin zu Sängern wie Melanie Payer, die am 21. Dezember um 18 Uhr auftreten wird.“ Ein weiteres Highlight: „Das Platzkonzert mit Bezirksmusik-Kapellen am 6. Dezember. Das haben wir vor zwei Jahren bereits veranstaltet und das war wirklich großartig“, freut sich Treffner. „Und besonders schön ist es, dass wir gerade auch in der Weihnachtszeit wieder erkennen, was für ein Potenzial in den Mitarbeitern der Stadtgemeinde steckt: Wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit dem Bauhof, von dem alle Figuren am Christkindlmarkt kommen. Und da möchte ich zwei Herren hervorheben: Khaled Dahsh ist ein ehemaliger Flüchtling aus Syrien. Dort hat er Kunst studiert und ist begnadet im Zeichnen und Malen. Und Josef Pedretscher macht ganz feine Arbeiten als Tischler. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf wundervolle Arbeiten von ihnen freuen.“

Der Christbaum kommt wieder aus der Region. „Von der Familie Schüttenkopf. Gesponsert werden Transport und Deko von der Sparkasse Feldkirchen. Die Idee wäre es, dass wir ab heuer jedes Jahr eine Patronanz von heimischen Firmen für unseren Christbaum haben.“