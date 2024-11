Stadträtin und Sozialreferentin Andrea Pecile (ÖVP) skizziert die Lage beim Kanaltalerhof nahe des Feldkirchner Bahnhofes in einem Brief an die Mieter der Wohnsiedlung so: „Wir stehen vor einer bedeutenden Entscheidung: Soll sie grundlegend saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden?“ Diese Frage beschäftige die Stadtverantwortlichen, man wolle gemeinsam mit den Mietern die beste Lösung für die Zukunft der Wohnanlage finden. Die Sachlage: Es gibt ein Schreiben von Bewohnern der Siedlung an zahlreiche Personen, vor allem aus der Politik, in dem sie sich gegen einen Abriss der Häuser stellen.