Es sind dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen, die den Stadtpolitikerinnen und -politikern in Feldkirchen Kopfzerbrechen bereiten: Eine Sporthalle in der Schulhausgasse kann bei Regen kaum noch benutzt werden, gemeindeeigene Wohnungen beim Kanaltalerhof sind so heruntergekommen, dass sie nicht mehr vermietet werden können und ein Gebäude am Flatschacher See benötigt so schnell wie möglich einen Neuanstrich. In der Feldkirchner Gemeinderatssitzung am 26. Juni wurde darüber debattiert: „Statt immer nur zu flicken, wäre ein Gesamtkonzept für eine Sanierung besser“, sagte Christoph Gräfling von der Liste „Gemeinsam für Feldkirchen“ in Bezug auf den Beschluss zur Auftragsvergabe von Sanierungsmaßnahmen in der Sporthalle Schulhausgasse: „Ein Basketballspiel musste abgebrochen werden, weil es durch das Dach geregnet hat. Wir haben Probleme mit dem Wasser, der Heizung und dem Strom. Es betrifft uns fast jede Sitzung. Warum warten wir immer, bis es dringend wird, anstatt vorausschauend zu planen?“