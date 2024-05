Energiegewinnung und Energieverbrauch sind wichtige Themen, die aktuell oft diskutiert werden. Nun gibt es Pläne, in den Kärntner Nockbergen, genauer in Gnesau, 17 Windindustrieanlagen zu errichten. Widerstand gibt es nun von den verschiedenen Bürgerinitiativen – Gegenwind in den Nockbergen“ „Hochrindl“ und „Gegenwind im Gegendtal“ – sowie der Bürgerbewegung „Kärntner Berge ohne Windräder“. Diese haben „immer wieder auf die Gefahren von Ölaustritt, irreparablen Schäden an der Biodiversität, Brandgefahr, Lichteffekte, Schattenwurf, Umweltverseuchung und Trinkwassergefährdung“ hinweisen, betont Christa Hintermann, Sprecherin der Bürgerbewegung „Kärntner Berge ohne Windräder“. Die Begründung: „Der Abrieb der Rotorblätter verursacht pro Windrad und Jahr je nach Größe ungefähr 150 bis 180 Kilogramm Mikroplastik und Ewigkeitschemikalien, welche auf den Almboden fallen oder verweht werden.“