Trotz Wintereinbruch, der Sommer wird so oder so kommen. Am Flatschacher See muss deshalb Hand angelegt werden, das geht aber nur mit kleinen Maßnahmen, für eine große Sanierung sind die finanziellen Mittel nicht vorhanden. „Schön wäre es, wenn wir für eine Generalsanierung Geld auftreiben könnten“, meinte ÖVP-Vizebürgermeister Siegfried Huber, auch Referent für die Agenda Wasser in Feldkirchen. Damit nun die Badesaison gerettet werden kann, müssten einige Maßnahmen gesetzt werden. „Als Erste Hilfe“, so Huber.