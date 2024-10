Ihren Start in Feldkirchen hätten sich Vasileios Kostoulagiannis und seine Frau Eleni Panagiotidou wahrscheinlich anders vorgestellt: Im Mai haben sie das Feldkirchner Flugplatzrestaurant „FlyIn“ übernommen, bereits Mitte Juli mussten sie wieder schließen. Der Grund: Durch einen technischen Defekt brach in der Küche ein Schwelbrand aus und zog das Lokal in Mitleidenschaft. Und der Schaden war größer als angenommen: Statt der ursprünglich vermuteten drei Wochen benötigte man drei Monate für die Sanierung.