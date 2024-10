Die Gemeinde Albeck im Bezirk Feldkirchen ist international bekannt. Sie ist die Heimatgemeinde von Ex-Profifußballer Martin Hinteregger, man findet das Skigebiet Hochrindl in der Gemeinde und auch das Schloss Albeck mit vielen Kulturveranstaltungen sticht hervor. Am Wochenende wurde ein neuer Nationalrat gewählt. Und in der Gemeinde mit rund 975 Einwohnern (Stand per 1. Jänner 2024) konnte die FPÖ das stäarkste Ergebnis im gesamten Bezirk Feldkirchen erreichen. 54,29 Prozent haben die FPÖ gewählt, ein Plus von 16,82 Prozentpunkten. Also jeder zweite Wähler hat sich für die Freiheitlichen ausgesprochen. Ebenso war die Wahlbeteiligung mit 80,2 Prozent sehr hoch. „Ich würde sagen, das ist das Ergebnis der Arbeit von den vergangenen Jahren. Wir sind nah beim Volk und setzen die Dinge um, die uns unter den Nägeln brennen“, erklärt der Erste Vizebürgermeister von Albeck Markus Priess (50, FPÖ), seit 2015 auch Ortsparteiobmann, bei einem Besuch im Ort am Montagnachmittag. Sonst ist es ruhig in Albeck, ein älterer Herr macht sich auf den Weg zum Nahversorger.