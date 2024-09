In 30 von 33 Gemeinden des Bezirks Spittal ist die FPÖ stimmenstärkste Partei. In Stall erhielten die „Blauen“ 62,82 Prozent, in den umliegenden Mölltaler Gemeinden Rangersdorf 57,73 Prozent, Flattach 53,94 Prozent, Mörtschach 51,12 Prozent, Winklern 49,42 Prozent, Obervellach 49,01 Prozent, Großkirchheim 47,11 Prozent und in Reißeck 43,84 Prozent. Die Zahlen liegen weit über dem Kärnten-Wert, bei dem die FPÖ 38,7 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte. Somit kann man das Mölltal wohl als FPÖ-Hochburg Oberkärntens bezeichnen.