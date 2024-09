Nicht nur einfach blau, der Bezirk Feldkirchen ist seit Sonntag der „blaueste“ Bezirk in Kärnten. Die Freiheitlichen kamen auf 45 Prozent der Stimmen, an zweiter und dritter Stelle liegen die Bezirke Spittal (43,9 Prozent) und Wolfsberg (43 Prozent). Alle zehn Kommunen im Bezirk gingen an die FPÖ, das beste Ergebnis erzielten die Blauen in Albeck ein (54,3 Prozent), gefolgt von St. Urban (51,8 Prozent) und Gnesau (50,9 Prozent). Die größten Zugewinne für die Freiheitlichen gab es in Gnesau mit 23,2 und in Steuerberg mit 22,7 Prozentpunkten.