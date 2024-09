Im Jahr 1949, als Liebenfels noch Feistritz-Pulst hieß, gründete Franz Roth senior dort seine gleichnamige Zimmerei. Das Unternehmen besteht auch 75 Jahre später noch und war, nach mehreren Umzügen, 1999 wieder nach Liebenfels zurückgekehrt. Was mit einer Handvoll Mitarbeitern angefangen hat, ist mittlerweile auf rund 50 angewachsen. Und hat man mit einfachen Werkzeugen begonnen, kann man mittlerweile auf die modernsten Maschinen zurückgreifen. „In keinem Bereich hat sich in den vergangenen 20 Jahren so viel getan, wie im Holzbau“, sagt Franz Roth junior, der Enkel des Firmengründers, seit 2019 Geschäftsführer des Unternehmens.

100 Lehrlinge ausgebildet

Für ihn war immer klar, dass er einmal in die Fußstapfen seines Vaters und seines Großvaters treten würde. Das Besondere am Werkstoff Holz ist für ihn die Vielfalt. „Aus dem Werkstoff lässt sich alles machen, vom kleinen Hochbeet bis zur riesigen Lagerhalle“, sagt der Unternehmer. Neben der Vielfalt des Werkstoffes sei auch der Kontakt zu den unterschiedlichen Menschen wichtig. Und auch die enge Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern, viele davon seit Jahrzehnten im Betrieb. Großen Wert legt man auch auf die Ausbildung von Lehrlingen, weit mehr als 100 waren es in den vergangenen Jahrzehnten. „Der Lehrling von heute ist der Vorarbeiter oder Meister von morgen“, sagt Roth. „Und wir wollen den Jugendlichen auch unseren Beruf näherbringen, er ist schön, aber auch anspruchsvoll, weil damit sehr viel möglich ist.“

Was alles möglich ist, das hat das Unternehmen in der Vergangenheit bewiesen. Gleich mehrere Projekte fanden beim Kärntner Holzbaupreis Berücksichtigung, darunter das Pfarrzentrum in Maria Feicht, ein zum Almhaus umgebauter Stadl auf der Flattnitz, die Volksschule in Hörzendorf oder der Zubau zur HBLA in Pitzelstätten. Die Großprojekte gehen dem Unternehmer nicht aus: Derzeit laufen die Arbeiten an der Zentrale der Sparkasse am Neuen Platz in Klagenfurt, wo im Zuge der Revitalisierung 1,5 Geschoße mit 30 Erkern aufgebaut werden. Und in näherer Zukunft steht nicht nur das Bildungszentrum Liebenfels auf dem Programm, sondern auch der Bau einer Gewerbehalle in St. Veit, errichtet aus mehr als 30 Meter langen Holzträgern.