Ein Vermieter am Ossiacher See zeigt einen kuriosen Vorfall auf, der nicht der einzige sein dürfte: Vor einigen Tagen parkte einer seiner Urlaubsgäste auf einer gebührenpflichtigen Parkfläche beim Strandbad. Der Schotterparkplatz gehört den Bundesforsten, daneben längs befinden sich Parkflächen der Gemeinde an der Straße, darunter gibt es noch Wiesenparkplätze. Er zog einen Parkschein und hinterlegte diesen sichtbar hinter der Windschutzscheibe, um in aller Ruhe ins Strandbad gehen zu können. „Ich habe für acht Stunden bezahlt“, so der Urlauber.