Auch die Bezirke St. Veit und Feldkirchen laden am Freitag, dem 7. Juni zur „Langen Nacht der Kirchen“. 300 Programmpunkte an rund 90 Standorten in Kärnten werden „bespielt“. Die Menschen zusammenzubringen in den Gotteshäusern und ein buntes Bild von Kirche zu zeigen, das ist das Ziel dieses Abends. Gemeinschaftlich sollen Spiritualität sowie Kunst und Kultur erlebt werden können.

Auch in den Bezirken Feldkirchen und St. Veit lädt man die Bürger zu diesem Abend ein. So hat man sich unter anderem in der Pfarre Feldkirchen für das Thema „Gemeinschaft“ entschieden, „Gott ist Gemeinschaft - Ubuntu - „Ich bin, weil wir sind“, ist das Thema des Abends, der sich auch mit der karitativem Arbeit und dem Leben in Uganda beschäftigt. Es gibt um 18.30 Uhr eine Meditation in der Pfarrkirche Maria im Dorn, von 19 Uhr bis 21 Uhr lädt man zu Workshops in und rund um den Pfarrhof, um 21 Uhr findet ein Gottesdienst statt, danach lebt man Gemeinschaft mit Zusammensein, Essen und Trinken sowie Musik.

In St. Veit beginnt man um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit einer Messe, um 18:45 Uhr führt Katharina Gruber von „Austrian Guide“ durch die Kirche und präsentiert sie als Zeugin vieler vergangener Jahrhunderte.

Weitere Termine Bezirk St. Veit

Pfarre Launsdorf, ab 18 Uhr: Unterwegs mit der Pfarre, eine Wanderung von der Marienkirche Launsdorf nach Gösseling St. Michael, St. Martin, St. Sebastian. Motto „Unterwegs mit der Pfarre“. In den einzelnen Kirchen wird auf bisherige Reisen der Pfarrfamilie zurückgeschaut. Diese führten nach Rom, Israel, Portugal und Griechenland. Abschluss um 22 Uhr mit Lagerfeuer und einer kleinen Stärkung. Rückfahrgelegenheiten nach Launsdorf können organisiert werden. Strecke: insgesamt rund 9 Kilometer, Gehzeit rund zweieinhalb Stunden.

Laden zur langen Nacht: Organisatorin Iris Binder mit Bischof Josef Marketz und Superintendent Manfred Sauer © Matthias Trinkl

Liebenfels, 18 bis 20:00 Uhr: Unter dem Titel „Good News“ singen die Projern Gospel Singers. Spirituals, Gospels und mehr. Agape vor der Kirche, Abendlob im Kirchenraum.

Pfarrkirche Straßburg, 18 Uhr: Feierlicher Gottesdienst, anschließend bis 21 Uhr „Verborgene Kostbarkeiten“.

Führung durch den Sakristeiraum mit seinen Paramenten und zur bedeutenden Barockorgel wie in die verborgene und renovierte Salm-Kapelle. Zu sehen sind sakrale Kostbarkeiten. Solisten und Solistinnen des Kirchenchores Straßburg singen Psalmen und Lieder.

St. Georgen/Längsee, 18 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr: Man lädt zu einer Besichtigung und einem Vortrag zur

Grafen-Gruft der Georgener-Krypta. Dort fanden vier Generationen der gräflichen Familie Egger ihre letzte Ruhestätte. Pfarrgemeinderat Rudolf Dörflinger macht die Besucher mit der Adelsfamilie, die mehr als 100 Jahre die wirtschaftliche Entwicklung Kärntens prägte, vertraut gemacht. Treffpunkt bei allen drei Führungen vor dem Eingang der Stiftskirche. Zwischen und nach den Vorträgen gemütliches Zusammensein im Stiftsrestaurant, das geöffnet wird.

Pfarrkirche Zeltschach,18 Uhr: Gebet für Friede, Wahrheit und Gerechtigkeit, anschließend Diskurs und Gespräch im Pfarrhof zum Thema »Spannung in der Bibel«.

Weiters im Bezirk Feldkirchen