Die Spatzen pfeifen es in St. Veit schon vom Kirchendach. Dechant und Stadtpfarrer Rudolf Pacher (72) soll St. Veit verlassen. „Es stimmt. Ich setze mich aber nicht zu Ruhe, sondern werde mich nur pfarrlich verändern“, bestätigt der Pfarrer, der auch Provisor von Sörg und Gradenegg ist. Pfarrlich verändern – damit ist gemeint, die Pfarre zu wechseln. Seine letzte Messe in St. Veit wird voraussichtlich am 25. August gefeiert.

Der Entschluss, St. Veit zu verlassen, ist Pacher wohl nicht leicht gefallen, aber „aufgrund meines Alters habe ich gebeten, einen kleineren Aufgabenbereich zu bekommen.“ Seit 1999 ist Pacher Stadtpfarrer sowie seit 2020 Dechant des Dekanates St. Veit.

Dieser Bitte ist die katholische Kirche nachgekommen. „Ich kann bestätigen, dass Rudolf Pacher mit September nach Weißenstein wechseln wird“, sagt Matthias Kapeller, Leiter der Pressestelle. „Sein Nachfolger wird der St. Veiter Kaplan.“

In diesem Fall wäre das Kaplan Jinu Joseph, der auch Provisor der Pfarren St. Donat und Meiselding ist.

In Anerkennung seiner Leistungen wurde Pacher 1995 zum Bischöflichen Geistlichen Rat, 2004 zum Bischöflichen Konsistorialrat und 2011 zum Monsignore, dem Päpstlichen Ehrenkaplan, ernannt.