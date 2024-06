Der städtebauliche Wettbewerb wurde bereits abgeschlossen, was tut sich nun weiter in Sachen Nutzung des Domenigareals in Feldkirchen? Zurzeit werden Adaptierungen vorgenommen an den Plänen des siegreichen Architekturbüros Roth. „Es sind kleinere Änderungen, die von der Jury des städtebaulichen Wettbewerbes eingebracht wurden“, sagt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) dazu. Parallel dazu geht gerade das neue örtliche Entwicklungskonzept der Stadt zwecks Genehmigung in Richtung Land. Die Stadt möchte auf dem Domenigareal das Thema Wohnen mit sozialer Funktion umgesetzt haben. Hierzu gibt es Interessenten, unter anderem hört man, dass Caritas und Diakonie dort Projekte umsetzen wollen. Seitens der Caritas gab es dazu bis Redaktionsschluss keine Information, die Diakonie würde gerne ein Vorhaben umsetzen, das sich „Sozialraumorientierung“ nennt. Das ist ein Konzept, dass die Interessen und Bedürfnisse aller Menschen in einem Stadtteil in den Vordergrund stellt und auch die Lebensbedingungen der Bewohner verbessert.