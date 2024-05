Es ist das vierte Mal, dass sich die Schülerinnen und Schüler des Bundesschulclusters für den besonderen Zweck auf die Socken machen: Am Sonntag, dem 5. Mai starten sie um 13 Uhr für den „Wings for Life-Run“ zugunsten der Forschung für die Heilung von Querschnittlähmung. „Alle Startgelder und Spenden fließen zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung und helfen dabei, Querschnittslähmung zu heilen“, heißt es dazu auf der Homepage von „Wings for Life“ Als gemeinnützige Stiftung fördert Wings for Life weltweit Spitzenforschung.

In Feldkirchen organisiert die Lehrerin Elena Knes das Ereignis. Die Schüler halfen auch mit: „Die Sponsoren haben Schüler und Schülerinnen der HAK selbst gesucht“, so Knes. Rund 100 Schülerinnen und Schüler starten beim Lauf, unterstützt von Lehrern und Lehrerinnen, Eltern, Freunden, Bekannten. „Auch alle, die nicht mitlaufen, sind herzlich willkommen, dass sie vorbeischauen“, lädt Knes die Feldkirchner zum Anfeuern ein.

In allen Teilen der Welt startet der Lauf gleichzeitig an diesem Tag. Gelaufen wird im Umfeld der Schule, einen Kilometer lang ist eine Runde. Der Spendenerfolg wird umso größer, je mehr Teilnehmende der Lauf hat. Knes. „Es geht um die Masse, jeder Teilnehmer zählt.“

„Sportliche Schüler“

Die Turnlehrerinnen und Turnlehrer motivieren die Schüler jedes Jahr wieder. „Und wir haben grundsätzlich sehr sportliche Schüler und Schülerinnen“, sagt Knes. Feldkirchner Sponsoren – REG-Bau aus St. Urban, EPS- Leichtbeton und der Schulverein – tragen dazu bei, dass ein Großteil der Schüler kein Startgeld bezahlen muss. Das Unternehmen „Billa“ sorgt für die Snacks. Im Rahmen des Laufes gibt es auch ein Fest.

Für Knes ist die Veranstaltung ein Beispiel dafür, dass Schule viel mehr sei als „nur“ Schule. Sie stehe für ein gemeinsames Erreichen von Zielen und gemeinsames Erlebnis.