Gefeiert und getanzt wird am Samstagabend im Feldkirchner Stadtsaal, wenn der Bundesschulcluster Feldkirchen, es besteht aus dem Gymnasium sowie der Handelsakademie, zum Maturaball lädt. Seit Mai bereiten sich die Schülerinnen und Schüler von zwei BG- und einer HAK-Klasse auf diesen Abend vor, sie haben sich für das Motto „Back to the 90s - Lets hit it one last time“ entschieden. Zum Thema passend wird auch der Ballsaal geschmückt. Dekoriert wurde in bunten Farben und mit für die damalige Zeit typische Gegenstände wie CD, Videokasseten, Nokia Handy, Gameboy oder Pokemon-Figuren“, sagt Natalie Zemasch vom Ballkomitee. Sie verspricht auch ein besonderes Schätzspiel: „Wir legen ein Videoband in ein Glas und die Besucher müssen raten, wie lang dieses ist. Das ist schwerer als gedacht.“ Rund 500 Besucher werden im Stadtsaal erwartet, die Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Einlass in den Stadtsaal ist ab 19.30 Uhr, die Polonaise beginnt um 20.30 Uhr. Für Stimmung sorgen „Major 7“ sowie das „MK DJ Team“.