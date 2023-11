„Die Handelsakademie in Feldkirchen wird mit dem kommenden Schuljahr geschlossen.“ Dieses Gerücht hält sich in der Tiebelstadt hartnäckig. Herwig Klautzer, Leiter des Bundesschulclusters, in welchen die Handelsakademie integriert ist, kennt das Gerücht nicht und kann dieses auch nicht bestätigen: „Von einer Schließung ist nicht die Rede.“ Er vermutet aber, dass dies daher rühren könnte, dass die HAK seit Längerem einen Schülerrückgang zu verzeichnen hat. „Wenn die Schülerzahlen zum Schulbeginn zu gering ist, dann könnte es sein, dass die Schule geschlossen wird. Das gilt aber für jede Schule.“