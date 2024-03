Es war einen Versuch wert, der aber am Ende nicht den gewünschten Erfolg brachte: Im Juni eröffnete Stefan Rabl mit seiner Frau Marina das „Veggie-narrisch“ im ehemaligen „Al Dente“ in der 10.-Oktober-Straße in Feldkirchen. Der ausgebildete Krankenpfleger, der aus Tirol stammt und sich durch Urlaube in Kärnten in das Bundesland verliebte und deshalb nach Feldkirchen zog, hat sich nun für die Schließung seines Lokals entschlossen. Zu wenig Interesse ist der Grund. Man hatte zwar Stammpublikum, das im „Veggie-narrisch“ fand, was es sonst in der Umgebung nicht gibt, aber das war zu wenig.