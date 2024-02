„Massen an Touristen“ sollen früher im Sommer durch die Stadt Feldkirchen in Kärnten geströmt sein. Die Gäste wurden in einer Vielzahl an Hotels beherbergt und verpflegt. Doch die meisten dieser Hotels gibt es heute nicht mehr. Warum hat sich die Anzahl der Herbergen in der Tiebelstadt so stark reduziert?