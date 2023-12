Auf der Turracher Höhe gibt es ein neues kulinarisches Angebot. Am Wochenende wurde dort der „Genussrabe“ eröffnet. Mit dem Restaurant, das in der ehemaligen Marktlhütte entstanden ist, wollen die Betreiber Menschen aus der Region und Urlaubern gleichermaßen ein ganzjährig geöffnetes Lokal mit abwechslungsreicher Küche anbieten. „Es gibt in dieser Gegend nicht so viele Lokale, die ganzjährig geöffnet sind“, sagte Stefan Gartler, Geschäftsführer des Almhüttenresorts MarktlAlm, zu dem auch die Hütte gehört.

Gemeinsam mit seiner Frau Simone Gartler sowie seinem Team, zu dem unter anderen Serviceleiter Florian Jajtic, Küchenchef Julien Clausing und dessen Stellvertreterin und Konditorin Fanni Adamko zählen, wird kulinarisch ein abwechslungsreiches Programm geboten. Montags gibt‘s im „Genussraben“ Pizzen – darunter auch ungewöhnliche, zur Region passende Variationen angeboten, wie die „Turracher Parma“ mit Kochschinken und Kärntner Hartkäse, oder eine Pizza mit Grösti. Am Dienstag wird den Gästen mexikanische Küche mit Fajitas, Quesadillas und Co. serviert. Und nach den beiden Ruhetagen (Mittwoch und Donnerstag) gibt es wochenends heimische Schmankerl, am Freitag in der Hauptsaison, begleitet von Livemusik. Abgerundet wird das Angebot mit unterschiedlichen Bowls, die immer und auch in vegetarischen und veganen Variationen erhältlich sind.

Neben Projektleiter Helmut Slamanig, Innenarchitekt Lukas Lettner und Bauleiter Manfred Kopp statteten am Eröffnungswochenende auch Fritz Gambs, Geschäftsführer der Turracher Bergbahnen, Unternehmer Leopold Gartler, Aufsichtsrat bei den Turracher Bergbahnen, sowie die beiden Bürgermeister Karl Lessiak (Reichenau) und Wolfgang Schlick (Stadl-Predlitz) dem „Genussraben“ einen Besuch ab.

Und so mancher Gast wunderte sich auch über den neuen Namen. Stefan Gartler klärte dazu auf: Einerseits wollte man durch die bewusste Namensänderung verdeutlichen, dass das Lokal nicht nur für Gäste des Ressorts geöffnet ist, und zudem erschien der Name „Hütte“ angesichts des großen Umbaus nicht mehr passend. „Da wir ein Angebot für Familien schaffen wollen, erschien uns ein Tiername passend.“ Und in den Nockbergen spielt der Tannenhäher, der auch Nussrabe genannt wird, bei der Erhaltung des Zirbenwaldes eine große Rolle, da er im Herbst Zirbenzapfen als Vorrat vergräbt. Aus jenen, die nicht mehr gefunden werden, entstehen neue Zirben. Kein Wunder also, dass das Bild eines Tannenhähers den Gastraum prägt und zugleich die Speisekarten ziert.