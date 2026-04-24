Am Freitag bot sich Spaziergängern im Hafen von Triest ein beeindruckendes Naturschauspiel: Entlang des Ufers, insbesondere rund um den Molo Audace und die Piazza Unità d‘Italia, verwandelte sich das Meer in eine schimmernde, weißliche „Wolke“: Unzählige Quallen trieben dicht an dicht im Wasser.

Einheimische, Touristen und Fotografen versammelten sich bereits in den frühen Morgenstunden, um das Ereignis zu beobachten und mit Smartphones sowie Kameras festzuhalten. Die außergewöhnlich hohe Dichte der Nesseltiere machte das Schauspiel besonders spektakulär und zog schnell große Aufmerksamkeit auf sich.

Leichte Hautreizungen

Bei den gesichteten Quallen handelt es sich um die sogenannte Lungenqualle (Rhizostoma pulmo), eine der größten im Mittelmeer vorkommenden Arten. Trotz ihrer imposanten Größe gelten sie als weitgehend harmlos; Berührungen können lediglich leichte Hautreizungen verursachen.

Steigende Wassertemperaturen

Meeresbiologen erklären das Phänomen mit typischen Frühlingsbedingungen: Steigende Wassertemperaturen, intensivere Sonneneinstrahlung und ein erhöhtes Planktonaufkommen – die Hauptnahrungsquelle der Quallen – schaffen ideale Voraussetzungen für ihre Vermehrung. Zusätzlich tragen Winde und Meeresströmungen dazu bei, die Tiere in Küstennähe zu treiben.