Es ist eine Maßnahme für ein nachhaltigeres Küstenmanagement: In Lignano, dem größten Badeort Friaul-Julisch Venetiens, setzen die Verantwortlichen auf Sand, der von gesammelten Algen getrennt und wieder an den Strand zurückgebracht wird. Kürzlich wurden tausend Kubikmeter Sand - das entspricht rund 50 Lkw-Ladungen - nach Lignano zurückgebracht und entlang des Strandes verteilt.

Komplexes Verfahren

Die Algen wurden in der vergangenen Sommersaison täglich am Strand von Lignano gesammelt, schreibt das Medium Il Friuli in seiner Online-Ausgabe. Im Anschluss wurden die Algen in eine Anlage gebracht und dort gesiebt. Der so zurückgewonnene Sand wurde in den Wintermonaten zwischengelagert.

Wind und Wellen führen dazu, dass in Lignano jedes Jahr tonnenweise Sand in das Meer gespült wird. In der Vergangenheit wurde bereits damit begonnen, den weggespülten Sand mittels Lastwagen wieder zum Strand zurückzubringen.

Das Verfahren konnte durch „ein komplexes regionales Genehmigungsverfahren ermöglicht werden“, wird Giorgio Ardito, Präsident der Gesellschaft Lignano Pineta, zitiert. Bereits im Vorjahr konnten auf diese Weise 2000 Tonnen Sand an den Strand zurückgebracht werden.