Der Radweg von Salzburg an die obere Adria ist die Traumroute für alle, die mehr sehen wollen, bevor sie das Meer erreichen. Besonders viel zu entdecken gibt es für Slow-Travel-Fans auf den 207 Kilometern zwischen Villach und Grado entlang schroffer Berge, karibisch schimmernder Flüsse und unendlicher Weingärten. Hier mischt sich die oftmals gemeinsame Geschichte der Regionen von der römischen Antike bis zur Habsburgermonarchie mit dem modernen italienischen Dolce Vita.

Die Bestsellerautoren Georg Lux und Helmuth Weichselbraun nehmen uns mit auf diesen Teil des Alpe-Adria-Radwegs und stellen in vier Etappen Land und Leute vor. Sie erklären historische Hintergründe, erzählen von Gaumenfreuden und verraten, wo sich die schönsten Zwischenstopps und spektakulärsten Lost Places verstecken. Ein Entdeckungsreiseführer entlang des Ciclovia Alpe Adria – egal ob für ein sportliches Rad-Abenteuer, einen entspannten Ausflug mit dem Auto oder für eine Wanderung. Freuen Sie sich auf eine spannende Buchpräsentation am 27. Mai in Graz.