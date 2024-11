Wie viele andere wollte offenbar auch ein Ehepaar aus Villach an diesem Wochenende dem Nebel der Kärntner Niederungen am Meer entkommen. In Grado gab es auch in den vergangenen Tagen Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad. Doch der Urlaub endete für das Ehepaar dramatisch. Die 40-jährige Frau stürzte Freitagnacht vor den Augen ihres Ehemannes von einer Hotel-Terrasse in die Tiefe.

Laut der italienischen Tageszeitung „Il Piccolo“ kam das Villacher Ehepaar am Freitag in Grado an. Sie checkten im Ferienort in einem Hotel ein. Dort bestellten sie zum Essen einen Wein und begaben sich danach, zu vorgerückter Stunde, noch auf die Terrasse des Hotels, die sich rund acht Meter über dem Boden befindet. Die Terrasse ist mit einem Geländer umzäunt. Während ihr Begleiter auf einem Sessel Platz nahm, setzte sich die Kärntnerin kurz auf die Sicherheitsabsperrung. Dabei verlor sie das Gleichgewicht.

Keine Lebensgefahr

Die Urlauberin prallte aus einer Höhe von rund acht Metern auf dem Boden auf. Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen. Sie wurde mit der Rettung in das Triester Krankenhaus Cattinara gebracht. Dort befindet sie sich auf der Intensivstation. Derzeit soll keine Lebensgefahr bestehen.