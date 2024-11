Authentisches Mikro-Bacaro: Bacareto da Lele

Ob Sommer oder Winter, das Gros der Gäste steht immer auf der lauschigen Fondamenta vor dem institutionell-winzigen Bacareto, da es drinnen keine Sitzmöglichkeit gibt. Trotz nie abzureißender Warteschlange ist man, auf Grund des wieselflinken Services, binnen kürzester Zeit mit Spritz und Polpette versorgt und kann in die bunte Gästeschar rund um die zwei als Abstellfläche fungierenden Weinfässer eintauchen. Fondamenta de Tolentini 183, Santa Croce 30135, Tel. (+39 347) 846 97 28

Das Bacareto da Lele im Stadtteil Santa Croce © Imago

Puppenstube mit Bio-Prosecco und feinen Büchern: Sullaluna Libreria & Bistrot

Mah! Was für eine liebenswerte Oase am Rande der Fortgehmeile rund um die Fondamenta de la Misericordia. In dieser heimeligen Atmosphäre fühlt man sich auf Anhieb wohl. Vegetarische und vegane Snacks, kleine Speisen sowie glutenfreie Muffins werden hier mit viel Herzblut zubereitet. Gekonnter Spagat zwischen traditionellem und modernem Venedig. Hauseigener Bio-Prosecco, den man hier auch in der Sgroppino-Variante mit Wodka und Zitrone naschen kann. Im Regal finden sich die passenden Stimmungsbücher. Sullaluna, Fondamenta Misericordia 2535, Cannaregio 30121, Tel. (+39 041) 72 29 24, sullalunavenezia.it

Bistro und Bücherei in einem: Sullaluna Libreria & Bistrot © Wolfgang Salomon

Venedig deftig: Trattoria Al Ponte del Megio

Auch der Gastsaal im Al Ponte ist zur Mittagszeit stets gut gefüllt mit Werktätigen und Geschäftsleuten, die in der Umgebung zu tun haben. Neben deftigen Pastagerichten findet sich vor allem Venezianisch-Fischiges, aber auch mit Trüffel gefüllte Ravioli und Bistecca auf der umfangreichen Karte. Calle Larga 1666, Santa Croce 30135, Tel. (+39 041) 719 777

Gehaltvolle Küche: Trattoria Al Ponte del Megio © Wolfgang Salomon

Familiengeführtes Delikatessenparadies: Alimentari De Rossi Venezia

Nur ein paar Gassen vom Palazzo Grassi entfernt liegt eines der letzten klassischen Alimentari Venedigs, wo sich Vater und Sohn an der Wurstschneidemaschine ablösen. Seit bereits mehr als 50 Jahren verwöhnt man hier die Kundschaft mit feinsten Salumi, Formaggi, Pasta, Biscotti und Vini für jede Geldbörse. An der Wand hängen die Fotobeweise, dass die Familie De Rossi auch bei Acqua Alta für ihre treuen Kunden den Betrieb aufrechterhält. Ramo de la Piscina 3391, San Marco 30124, (+39 041) 522 32 72, alimentariderossi.com

Delikatessenparadies Alimentari De Rossi Venezia © Alimentari De Rossi Venezia

Venedig 2.0: La Tecia Vegana

Vegetarische Gerichte sind mittlerweile auf fast jeder venezianischen Speisekarte zu finden. Mit dem La Tecia gibt es seit 2017 auch ein rein veganes Lokal, welches sich auf dem Campus der Santa-Marta-Universität im südwestlichsten Zipfel Dorsoduros angesiedelt hat. Hier trifft man vor allem auf das junge Venedig und Besucher, die gezielt das La Tecia ansteuern, um sich an Melanzane in saor, veganer Lasagne, Bio-Eistees und ungeschwefelten Weinen zu erfreuen. Fondamenta Santa Marta 2104, Dorsoduro 30123, Tel. (+39 041) 524 62 44, lateciavegana.com

Veganes im La Tecia Vegana © La Tecia Vegana

Osteria modern: Sepa

Die ehemalige Osteria alla Botte, Stammtreff vieler Venezianer, wurde zu einer zeitgemäßen Osteria mit mundwässernder Cicchetti-Bar und einem originellen Trinkwasserbrunnen rundumerneuert. Das junge Team setzt auf plastikfreie Nachhaltigkeit. Serviert werden traditionelle venezianische Leckerbissen von fischig bis vegetarisch sowie schmackhafte Risotti. Im Regal findet sich eine kleine Auswahl an lokalen Wein- und Craftbierspezialitäten. Calle della Bissa 5482, San Marco 30124, (+39 041) 302 63 36, sepavenezia.it

Runderneuert, aber traditionell: das Sepa © Wolfgang Salomon

Bio-Weine und Lagunen-Gin: Livy Wino

Die reizende Sommelier-Signora Liviana weiß zu jedem Wein, jedem Destillat und jeder der von ihr angebotenen Gourmandisen in ihrer putzigen Weinhandlung eine Geschichte zu erzählen. Süffiges aus der Gegend rund um die Piave oder Bio-Franciacorta aus der Lombardei finden sich ebenso in den gut gefüllten Regalen wie der hier exklusiv erhältliche Amaro Nostrano und Gin dei Sospiri von der Laguneninsel Sant’Erasmo. Calle do Mori 434/434A, San Polo 30125, Tel. (+39 347) 950 92 50