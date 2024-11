Sonnenschirme und Liegen sind längst weggeräumt, die Sommersaison 2024 ist Geschichte. Dort, wo sich in der warmen Jahreszeit die Gäste tummeln, haben im Herbst schwere Geräte das Sagen. Bulldozer errichten an Stränden an der Oberen Adria künstliche Dünen. „Jesolo Tourismus“ postete dieser Tage ein spektakuläres Video, das zeigt, wie mehrere Bagger nebeneinander den Sand zusammenschieben. „Die Dünenbauarbeiten sind fast abgeschlossen“, hieß es in dem Facebook-Posting.

Doch warum werden diese Sandwälle überhaupt errichtet? Sie sollen den Strand vor den Stürmen und der Erosion im Herbst und Winter schützen. Und sie dienen auch als Sandlagerstätte. Auch in Lignano sind laut einem RAI-Bericht die Dünen bereits fertiggestellt.

Im Frühling wiederholt sich dann das Spektakel. Allerdings umgekehrt. Dann wird der ganze Sand von den Bulldozern wieder am Strand verteilt.