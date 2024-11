Das Schloss Miramare in Triest könnte bald als Lego-Spiel erhältlich sein. Seit einigen Tagen ist die Initiative auf der internationalen Lego-Internetseite online. Die Idee stammt von einem 15-jährigen Italiener. Jetzt braucht der Jugendliche 10.000 Klicks, um sein Projekt zu bestätigen. Dabei hilft ihm seit dem Wochenende auch Massimiliano Fedriga, der Regionspräsident der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien, in der sich das zu Habsburgerzeiten erbaute Schloss mit Blick auf die Obere Adria bekanntlich befindet.

Das Original - Schloss Miramare bei Triest © IMAGO / Massimiliano Leban Via Www.imago-images.de

„Das Schloss Miramare wird ein Lego-Projekt. Mit 10.000 Likes könnte es in den Regalen der Geschäfte auf der ganzen Welt landen. Es ist eine einzigartige Chance, eines der symbolträchtigsten Wahrzeichen Triests auf eine ganz neue und interaktive Art bekannt zu machen. Diese Initiative zu unterstützen bedeutet, die Schönheit und den Stolz unserer Heimat zu feiern. Helfen wir dabei, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen! Lasst uns alle für das Miramare-Lego-Projekt stimmen“, schreibt Fedriga auf seinem Facebook-Kanal.

Der Ideengeber beschreibt sein Projekt auf der internationalen Lego-Seite so: „Mit diesem Set kannst du einen Teil des Gartens besuchen und einen Teil der Klippe, von der aus du das Meer sehen kannst. Im Inneren des Schlosses kannst du die Bibliothek sehen, das Schlafzimmer von Maximilian, das Wohnzimmer von Carlotta. Im zweiten Stock kommst du an einem kleinen Brunnen vorbei und auch an einem Arbeitszimmer. Auf dem Tisch, an dem der Herrscher Verträge unterzeichnete, weht die Fahne der österreichischen Monarchie.“ Das Bauset besteht aus 1759 Teilen. Das Schloss wurde von 1856 bis 1860 im Auftrag der Habsburger erbaut. Für den Garten wurde unter anderem sogar Erde aus Österreich herbeigeschafft. Heute ist das Schloss ein staatliches Museum.