Ein Mann hat in einem Krankenhaus in Norditalien mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Vier Personen wurden bei dem Angriff in der Stadt Cittadella bei Padua, Region Venetien, verletzt - ein Arzt, ein Krankenpfleger und zwei Polizisten, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstag meldete. Einer der Polizisten wurde demnach im Gesicht verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde durch einen Elektroschock mit einem Taser überwältigt und festgenommen.

Geistig verwirrter Zustand

Zuvor war der Mann in einem geistig verwirrten Zustand mit einem Messer in der Innenstadt von Cittadella gesehen worden. Passanten alarmierten daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen ein, als der Mann bereits das Krankenhaus betreten hatte und Menschen bedrohte und das medizinische Personal angriff. Anschließend attackierte er die Polizisten.

Kein Einzelfall

Immer wieder kommt es in italienischen Krankenhäusern zu Übergriffen auf Gesundheitspersonal. Meist handelt es sich bei den Angreifern um Angehörige von Patienten. Erst kürzlich sorgte der gewaltsame Angriff auf Ärzte und Krankenpfleger in einem Krankenhaus im süditalienischen Foggia für Empörung. Rund 50 Angehörige einer zuvor dort Verstorbenen stürmten die Notaufnahme und attackierten das medizinische Personal.