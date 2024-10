Mehrere Verletzte gab es am Wochenende in Friaul bei einer Auto-Rallye. Am späten Samstagvormittag fanden die Probefahrten für die Carnia-Rallye statt. Die zehnte Ausgabe des Autorennspektakels im Gemeindegebiet der norditalienischen Stadt Tolmezzo stand am Programm. Zwischen Casanova und Fusea passierte das Unglück. Ein Rennwagen prallte in einer Kurve gegen eine Stützmauer, kam von der Straße ab und landete mit der Schnauze voraus in einem Graben. Auf seiner Unfallfahrt raste das Auto in eine Zuschauergruppe. Ungebremst, wie erste Ermittlungen ergaben.

Bei dem Unfall wurden mehrere Personen, allesamt italienische Staatsbürger, verletzt. Ein 66-jähriger Zuschauer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Er war von dem Wagen erfasst worden, wurde weggeschleudert und rollte dann laut Friauler Medien noch 15 Meter einen Abhang hinunter. Eine 68 Jahre alte Zuseherin kam mit leichteren Verletzungen davon, musste aber dennoch ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Zuseher kamen mit dem Schrecken davon. Pilot und Copilot wurden leicht verletzt.

Wer hat Schuld?

Jetzt geht es um Schuldzuweisungen. Die Zuschauer hätten an einer Stelle am Straßenrand gestanden, wo sie nicht hingehörten, weil der Straßenabschnitt als gefährlich eingestuft war. Die Veranstalter sagen, sie hatten alle Genehmigungen und alles laut Plan vorbereitet. Als das Streckenpersonal die Strecke abfuhr, hätten die Mitarbeiter an der späteren Unfallstelle keine Zuseher gesehen. Das Rennauto wurde für weitere technische Untersuchungen beschlagnahmt.