Es ist eine unfassbare Tat, von der am Montag mehrere slowenische Medien berichten. Eine Gruppe von Kindern - die Buben sind zwischen zehn und zwölf Jahre alt - sollen eine verletzte Katze zu Tode geprügelt haben. Aufmerksam wurde man auf den Fall von Tierquälerei durch das Posting einer Frau, die bei einer Auffangstation für Katzen arbeitet.

Das Kätzchen dürfte am Wochenende in Izola von einem Auto angefahren worden sein. Doch anstatt dem verletzten Tier zu helfen, quälten es die Kinder zwei Tage lang. Am Samstag wurden sie schließlich von einer Frau dabei beobachtet. Diese brachte die Katze in die Veterinärstation nach Koper. Am Sonntag stand dann fest: Das Tier hat nicht überlebt. „Die Verletzungen vom Unfall mit dem Auto waren nicht tödlich“, so die Tierschützerin, die davon überzeugt ist, dass der Katze geholfen hätte werden können.

Mittlerweile wurde laut dem slowenischen Nachrichtenportal „24ur.com“ Anzeige bei der Polizei erstattet, die Ermittlungen in dem Fall von Tierquälerei laufen.