Tierische „Einbrecher“ hat eine Überwachungskamera in dieser Woche in Varignano in der Gemeinde Arco am Gardasee gefilmt. Am Mittwoch kurz nach 5 Uhr in der Früh tauchte plötzlich eine Bärenmutter mit ihren drei Jungen in einem privaten Garten auf. Seelenruhig streiften die Raubtiere in den Morgenstunden auf dem Grundstück herum. Bürgermeister Alessandro Betta veröffentlichte das Video in sozialen Netzwerken, dort geht es mittlerweile viral. „Nachdem ich das Video erhalten hatte, fühlte ich mich verpflichtet, die Bevölkerung zu warnen, aber ich wollte keinen Alarmismus erzeugen“, erklärt er gegenüber der italienischen Presseagentur „Ansa“. Die Forstbehörde sei - wie in solchen Fällen üblich - informiert worden.

Begegnungen mit Bären sind in Norditalien keine Seltenheit. Ende April kam es am Gardasee zu einem gefährlichen Zwischenfall. Wie mehrere italienische Medien berichteten, soll in den Gardaseebergen ein Wanderer minutenlang von einem Braunbären verfolgt worden sein. Das Tier soll bis zu zwei Meter an den Mann herangekommen sein, bis es schließlich wieder im Wald verschwand. Vor genau einem Jahr gab es in Arco schon einmal Aufregung um einen Bären. Das Tier irrte durch die Straßen der Tourismusgemeinde am Nordufer des Gardasees.