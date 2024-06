Nach den Sterne-Bewertungen für slowenische Lokale hat der Guide Michelin jetzt auch Restaurants in Kroatien ausgezeichnet. Und dabei sticht ein lokal besonders hervor: das Agli Amici in Rovinj. Das Lokal ist das erste in Kroatien, das mit gleich zwei Sternen ausgezeichnet wurde. „Eines der interessantesten Gerichte ist der gegrillte Tintenfisch mit sautiertem Risotto, der mit einer Gemüsesauce garniert und mit einem Blumenmosaik von der Küste Istriens dekoriert ist und in seinem Geschmack und seiner farbenfrohen Präsentation perfekt ausbalanciert ist“, lobt der Guide Michelin in seiner Bewertung.

Für die kreative Küche zeichnen zwei Italiener verantwortlich, Simone De Lucca und Emanuele Scarello vom gleichnamigen Restaurant in Udine, das ebenfalls bereits mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Neben den Gerichten überzeugten vor allem die Lage an der Strandpromenade des Yachthafens von Rovinj sowie das Ambiente mit großer Terrasse, atemberaubender Aussicht aufs Meer und die grünen Inseln.

Neu mit einem Stern bewertet wurde das Restaurant Dubravkin aus Zagreb. Ihren jeweils einen Stern behielten das Pelegrini (Šibenik), das 360 (Dubrovnik), das Monte (Rovinj), das Noel (Zagreb), das Boškinac (Novalja), das LD Restaurant (Korčula), das Nebo (Rijeka), Alfred Keller (Mali Lošinj) sowie das Korak (Jastrebarsko), wie die kroatische Presseagentur berichtet. Außerdem behielten die Restaurants Zinfandel‘s (Zagreb), Konoba Mate (Korčula) und Korak (Jastrebarsko) den grünen Stern für Nachhaltigkeit.

Ein Restaurant hat allerdings nach fünf Jahren von sich aus seinen Stern zurückgelegt: das Draga di Lovran. Laut den Eigentümern habe ihnen die Auszeichnung mehr Probleme als Nutzen gebracht, man habe dadurch angeblich Gäste verloren.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Darüber hinaus wird das so genannte Bib Gourmand-Label für Restaurants, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, vergeben. In Kroatien erhielten elf Lokale diese Auszeichnung, neu dabei ist das Fakin aus Legrad. Touristiker, wie Tonči Glavina, Minister für Tourismus und Sport, sowie Kristjan Staničić, Direktor des Kroatischen Tourismusverbandes, zeigen sich erfreut über die Michelin-Bewertungen, dies trage „wesentlich zur Förderung unseres Landes als hochwertiges und prestigeträchtiges gastronomisches Reiseziel bei“.

In Slowenien gibt es insgesamt zehn mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurants, darunter Hiša Franko aus Kobarid mit drei und Milka aus Kranjska Gora mit zwei. Acht Restaurants tragen den grünen Stern, zehn sind im Bib Gourmand-Angebot enthalten.