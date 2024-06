Zum fünften Mal in Folge hat der renommierte Guide Michelin die besten slowenischen Restaurants ausgezeichnet, was ein weiteres Mal das hohe Qualitätsniveau, die Nachhaltigkeit und die Vielfalt der slowenischen Gastronomie bestätigt. Hiša Franko mit Küchenchefin Ana Roš an der Spitze glänzt erneut mit drei Sternen und behält auch seinen grünen Stern. Es gehört somit zu den Besten der Besten, denn weltweit existieren lediglich 145 Drei-Sterne-Restaurants und nur 33, die sowohl mit drei Sternen als auch mit einem grünen Stern ausgezeichnet sind.

Auch die anderen Restaurants im diesjährigen „Guide Michelin Slovenia” haben hervorragende Ergebnisse erzielt, darunter David Žefrans Milka, das seine zwei Sterne vom Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte. Michelin lobte die exzellente Qualität und hob die konstante Leistung auf sehr hohem Niveau hervor: „In der Kategorie Zwei und Drei Sterne” heißt es, „haben Hiša Franko und Milka die Jury des Guide Michelin erneut beeindruckt.” Die beständige Qualität ihres Angebots, die bei einem so hohen Niveau an Verfeinerung absolut bemerkenswert sei, spiegle sich in der Tatsache wider, dass sie ihre Auszeichnungen vom Vorjahr beibehalten haben können.

Das Restaurant Milka in Kranjska Gora, in dem Küchenchef David Žafran und sein Team die Kochlöffel schwingen, hat zwei Sterne. © Lana Špiler

Acht Restaurants glänzen mit einem Michelin-Stern

Neu auf der Liste der Ein-Sterne-Restaurants ist das Restaurant Pavus in Laško, das von Küchenchef Mark Pavčnik geleitet wird. Was die Anzahl der Michelin-Sterne pro Kopf betrifft, belegt Slowenien durch diesen Neuzugang nun Platz 6 in Europa. Anlässlich der Verleihung dieser Auszeichnung bemerkte der Michelin Guide: „Das Pavus war den Inspektoren seit langem schon aufgefallen, dass es heuer seinen ersten Michelin-Stern erhielt, unterstreicht die beeindruckende Weiterentwicklung des kulinarischen Angebots. Die Küche des auf dem Burgberg über der Stadt gelegenen Lokals trägt die Handschrift seines talentierten Chefs. Marko Pavčnik versteht es, die kulinarischen Traditionen der Štajerska neu zu interpretieren und die besten regionalen Produkte in den Vordergrund zu stellen. Sehr zu empfehlen ist seine Forelle mit Holunderblütensauce, verfeinert mit Erdbeeren und frischen Kräutern. Die gut bestückte Weinkarte legt den Schwerpunkt auf die besten Appellationen des Landes, darunter vor allem die kräftigen Weißweine der Region.“

Das Restaurant Pavus von Küchenchef Marek Pavčnik hat ebenfalls einen Stern erhalten. © Rok Deželak

Grüne Sterne begeistern Gourmets und Gastronomen gleichermaßen

Acht Restaurants erhielten im „Guide Michelin Slovenia 2024” einen grünen Stern und nehmen, was Nachhaltigkeit betrifft, somit eine Vorreiterrolle ein. Der Guide unterstreicht den Vorbildcharakter der Küchenchefs, die es verstünden, kulinarische Höchstleistungen mit bemerkenswertem Umweltengagement zu kombinieren, wodurch sie sowohl für Feinschmecker als auch für die gesamte Branche eine Quelle der Inspiration darstellten.

Neuzugang unter diesen acht ausgezeichneten Betrieben ist die Galerija Okusov in Petrovče. Der große Verdienst von Küchenchef Marko Magajne sei es, betont der Guide, Zutaten zu verwenden, die auf dem eigenen Grundstück produziert wurden, im gesamten Betrieb eine Null-Plastik-Politik umzusetzen und nur mit Produzenten aus einem Umkreis von 50 Kilometern zusammenzuarbeiten.

Die Michelin-Inspektoren besuchten anonym slowenische Restaurants und bewerteten sie anhand der Michelin-Methode. © KK

5 neue Bib Gourmand Restaurants, 4 Neuzugänge unter den Nominierten

In der Kategorie „Bib Gourmand”, die für authentische Erlebnisse von hoher Qualität zu erschwinglichen Preisen vorbehalten ist, wurden heuer insgesamt zehn Restaurants ausgezeichnet. Neu auf der Liste sind unter anderem: Faladur Restaurant & Winebar, Kodila, Lalu, Majerca und Triangel.

Insgesamt sind 63 Restaurants im „Guide Michelin Slovenia 2024” aufgeführt, davon sind 43 „nominiert”, was bedeutet, so der Guide, dass dort mit hochwertigen Zutaten „einfach gut gekocht wird”. Neuzugänge in dieser Kategorie sind: A3 (Brestanica), Miza za štiri (Zgornja Polskava), Pen Klub (Ljubljana) und Repovž (Šentjanž).

Der „Michelin Guide Slovenia 2024” ist ab September Buchhandel erhältlich.