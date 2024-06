Doppelt aufpassen sollten Lignano-Urlauber künftig, wenn sie mit dem Auto in einem der beliebtesten Urlaubsziele der Österreicher unterwegs sind. Die Polizei intensivierte am vergangenen Wochenende ihre Kontrollen gegen Alko- und Drogen-Lenker, für die Sommerwochenenden sind weitere Intensivierungen geplant.

Gegen Alko- und Drogenlenker

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei ihre Kontrollen auf der Strada Statale 354 di Lignano, die von Latisana in den Badeort hineinführt, sowie in den Straßen der Urlaubsdestination selbst, massiv verstärkt. Zahlreiche Beamte waren an der Aktion beteilgt, die ihren Schwerpunkt im Kampf gegen das Fahren unter Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss hatte.

Scheine wurden gezogen

Nach Angaben des italienischen Mediums Nordest24 sollen 86 Fahrzeuge angehalten worden sein, bei 88 Personen wurde ein Alko-Test durchgeführt - einige Personen wurden dabei positiv getestet. Zwei von ihnen wurden auf freiem Fuß angezeigt, einem weiteren wurde sofort sein Führerschein entzogen.

Ein anderer Lenker „zeichnete“ sich ganz besonders aus: Er sah die Polizeistreife, drehte sofort um und fuhr mit ausgeschalteten Scheinwerfern auf der falschen Straßenseite zurück. Die Polizei konnte ihn jedoch stoppen und einen Alkoholwert feststellen, der fast drei Mal über dem gesetzlichen Grenzwert lag. Auch dieser junge Mann aus der Gegend rund um Pordenone ist seinen Führerschein los, weitere Strafen wurden verhängt.

Kontrollen werden weiter intensiviert

Die Polizei wird die Kontrollen in und um Lignano weiter verstärken - damit sollen Unfälle verhindert, aber auch das Bewusstsein der Fahrer gegen das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss geschärft werden. Für die Sommerwochenenden kündigte die Polizei noch stärkere Kontrollen an.