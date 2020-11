Facebook

Mit ausgeschalteten Lichtern wird der Hubschrauber vom Boden aus nahezu unsichtbar © Polizei

Es war ein Einsatz, wie sie ihn in ihrer Berufslaufbahn noch nie erlebt haben und hoffentlich nie mehr erleben werden: der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend. Auch für drei Kärntner Polizisten kam er wie aus heiterem Himmel. Der am Klagenfurter Flughafen Annabichl stationierte Polizei-Wärmebild-Hubschrauber "Flir" stand gut versorgt im Hangar. "Um 20 Uhr war Dienstschluss", erzählt Ottmar Karner. Der 56-Jährige leitet die Polizei-Flugeinsatzstelle.