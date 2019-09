Persönliches Schreiben an "Forum Mündiger Christen": "Ich habe Ihren Brief aufmerksam gelesen und verstehe die Bedeutung des Problems."

Papst Franziskus wird in der "Causa Schwarz" nicht untätig bleiben © APA/EPA/Ettore Ferrari

Papst Franziskus hat nun in einem Brief angekündigt, sich persönlich in die Causa des nunmehrigen St. Pöltener und ehemaligen Kärntner Bischofs Alois Schwarz einzuschalten. Die "Salzburger Nachrichten" berichteten in ihrer Mittwoch-Ausgabe von dem entsprechenden Schreiben, das an die Laieninitative "Forum Mündiger Christen" gerichtet war.