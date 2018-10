Datenschutz Abfuhr aus Kärnten für namenlose Türschilder

Facebook

Nummer statt Namen. Bei 220.000 Wohnungen in Wien wird das bis Jahresende Realität © APA/Neubauer

Wohnungsnummer auf keinen Fall vergessen! Das gilt ab 1. Jänner für Postsendungen nach Wien. Zumindest dann, wenn der Empfänger in einer von 220.000 Gemeindewohnungen lebt. Der Hausverwalter „Wiener Wohnen“ wird bis Jahresende alle Namensschilder durch neutrale Bezeichnungen mit Top-Nummern ersetzen.

Nicht ganz freiwillig: Ein Mieter hatte sich beschwert, dass sein Name auf der Gegensprechanlage steht. Daraufhin hat sich „Wiener Wohnen“ bei der für Datenschutz zuständigen Magistratsabteilung erkundigt. Und die hat gefunden, dass die Verbindung von Nachname und Türnummer gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstoße. Also muss die standardgemäße Beschilderung an 220.000 Wohnungen getauscht werden.

