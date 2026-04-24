Es ist offenbar ein Klima der Angst, das an einer Höheren Kärntner Schule herrscht. Auslöser dafür soll, glaubt man den wenigen Informationen, die bisher nach außen gedrungen sind, ein einzelner Schüler sein. Über Monate hinweg soll der Jugendliche Mitschülerinnen, Mitschüler sowie Lehrerinnen und Lehrer bedroht haben.

Mehrfach soll der junge Mann an der Schule Frauen mit körperlicher Gewalt und sogar mit Vergewaltigung gedroht haben. Es soll Schülerinnen geben, die derart große Angst vor dem Jugendlichen haben, dass sie sich ihm nur noch in Gruppen nähern.

„Schutz der beteiligten Personen“

Ob alle diese Schilderungen tatsächlich stimmen, ob es Beweise dafür gibt oder ob diese Vorwürfe dokumentiert sind, lässt sich (noch) nicht einwandfrei bestätigen. Denn von der Schule gibt es keine Informationen. Sie verweist auf die Bildungsdirektion.

Auch von dort gibt es keinerlei Details, „zum Schutz der beteiligten Personen”. Was jedoch bestätigt wird ist, dass „die Schulkonferenz einen Ausschlussantrag gestellt hat“. Dieser stehe im Zusammenhang mit Drohungen gegenüber Lehrpersonen sowie Mitschülerinnen und Mitschülern, heißt es in der Stellungnahme der Bildungsdirektion.

Das heißt: Die betroffene Schule hat die schärfste Sanktionsmaßnahme ergriffen, die eine Schule hat. Sie will den aus ihrer Sicht offenbar gefährlichen Schüler hinauswerfen. Der Antrag der Schulkonferenz – das ist die Versammlung aller an der Schule unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer – liegt jetzt bei der Bildungsdirektion. In dieser Konferenz konnten sich auch der Schüler und seine Erziehungsberechtigten zu den Vorwürfen äußern. Diese Bildungsdirektion muss nach einem eigenen Ermittlungsverfahren einen entsprechenden Bescheid erlassen. Dieser wird dem Schüler und den Erziehungsberechtigten zugestellt, die dann binnen vier Wochen dagegen eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einbringen können.

Nationalsozialistische Wiederbetätigung

Dem jungen Mann, für ihn gilt die Unschuldsvermutung, droht weiterer Ärger. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, wie deren Sprecher Markus Kitz bestätigt. Seit Ende März dieses Jahres gibt es ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen wegen des Verdachts der Nationalsozialistischen Wiederbetätigung. Zudem wird gegen ihn wegen gefährlicher Drohung ermittelt.