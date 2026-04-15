„Guten Tag, wir kennen uns ja schon.“ Die Begrüßung durch Richter Uwe Dumpelnik zeigt: Der Mann (26), der vor ihm sitzt, hat Erfahrung als Angeklagter. Derzeit ist der Staatsbürger der Dominikanischen Republik in Untersuchungshaft. Grund dafür und für die Anklage, unter anderem wegen Drogenhandels und Körperverletzung, ist eine Bluttat im Vorjahr.

Diese soll der 26-Jährige gemeinsam mit seinem Cousin (18) verübt haben. Auch der Kfz-Mechanikerlehrling ist angeklagt und wird am Dienstag ebenfalls aus der U-Haft vorgeführt. Der dritte auf der Anklagebank ist ein österreichischer Staatsbürger (25), der derzeit wieder im Gefängnis sitzt. Er soll „Boss Izzo“ sein, der die beiden anderen mit der Attacke beauftragt hat, via Handy aus der Justizanstalt heraus. Das bestreitet der 25-Jährige vehement. Auch „Boss Izzo“ will er nicht sein. „Ich habe diesen Namen noch nie gehört.“ Überhaupt sei er im Gefängnis ein besserer Mensch geworden.

„Blöde Gerüchte über Freundin“

Am 13. Oktober war von guten Menschen nicht viel zu sehen: Laut Anklage haben die Cousins in einem Wohnhaus in Klagenfurt zwei Kontrahenten attackiert (21, 20). Angeblich, weil einer von ihnen „blöde Gerüchte“ über die Freundin des 26-Jährigen verbreitet hat. Ein Opfer, ein russischer Staatsbürger mit tschetschenischen Wurzeln, wurde mit einem Messer am Oberschenkel und mit einem mitgebrachten großen Schraubenschlüssel verletzt. Außerdem schoss der 18-Jährige mit einer Schreckschusspistole dreimal auf die Gegner. „Und als Automechaniker haben sie immer eine solche Pistole mit?“, wunderte sich Richter Dumpelnik. „Warum?“ Eine Antwort blieb der Angeklagte schuldig.

„Das ist ein Schmarrn“

Dafür redete sich der 26-Jährige um Kopf und Kragen. Seinen Cousin habe er an jenem Montag nur angerufen, damit dieser aus Villach kommt und ihm hilft, seine „Klamotten aus der von seiner Freundin angemieteten Wohnung zum Taxi“ zu tragen. Eine Attacke sei nie geplant gewesen, lediglich eine „Aussprache, um etwas zu klären“. Nach einer halben Stunde hatte sogar sein eigener Anwalt genug. „Sie erzählen da heute Sachen, die Sie mir nie erzählt haben“, schrie ihn Hans Gradischnig an. „Sie haben ein Geständnis angekündigt. Das ist keines, das ist ein Schmarrn.“

Video des Angriffs

Die Staatsanwaltschaft sieht die Sache sowieso völlig anders: Für sie gehören die drei Angeklagten und zwei weitere junge Männer, gegen die noch ermittelt wird, zu einer kriminellen Vereinigung. Diese sei 2022 gegründet worden, mit dem Ziel, Suchtgift zu verkaufen. Dafür hätten die Mitglieder auch vor gewalttätigen Übergriffen und Nötigung nicht zurückgeschreckt. Auch bei der Attacke am 13. Oktober sei es nicht um eine Aussprache, sondern um Schulden aus einem Drogengeschäft gegangen.

Ein Video aus der Überwachungskamera des Wohnhauses scheint die Version, dass sich die Angeklagten nur gegen die anderen Angreifer verteidigt hätten, nicht zu bestätigen.

Kriminelle Vereinigung?

Während sich der 26- und der 18-Jährige zum Großteil der Anklagepunkte schuldig bekannt haben – oder es zumindest versucht haben – hat der 25-Jährige alle Vorwürfe bestritten. Einig waren sich die drei darin, dass sie keine kriminelle Vereinigung sind.

Nach fünf Stunden war vorerst Schluss. Richter Uwe Dumpelnik vertagte den Prozess. Es müssen weitere Zeugen gehört werden. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für alle Angeklagten die Unschuldsvermutung