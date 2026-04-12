Körperverletzung, Drogenhandel, Nötigung, Kriminelle Vereinigung: Die Liste der Vorwürfe gegen drei junge Männer ist lang. Am Dienstag müssen sie sich am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Zwei von ihnen sollen im Oktober des Vorjahres im Stiegenhaus einer Wohnanlage in der Landeshauptstadt einen Mann abgepasst haben.

Mit Werkzeug auf Kopf geschlagen

Laut Anklage haben sie „ihrem Widersacher“ mit einem Metallwerkzeug auf den Hinterkopf geschlagen und ihm dann mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Zusätzlich haben sie mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole drei Schüsse in Richtung des Opfers abgegeben, heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.

Bandenkrieg?

Die Hintergründe sind dubios: Der Auftrag zu der brutalen Tat soll aus dem Gefängnis gekommen sein. Angreifer und Opfer haben sich angeblich schon länger gekannt.

Die Attacke löste damals eine Großfahndung in Klagenfurt aus, die Tat selbst wurde sogar von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Bilder sind nun wichtiges Beweismaterial.

Langer Prozess

Die Angreifer befinden sich in Untersuchungshaft der Justizanstalt Klagenfurt. Ob sie gemeinsam Mitglieder einer kriminellen Bande waren und ob der gefährliche Messerangriff ein Racheakt war, soll bei dem Prozess von Richter Uwe Dumpelnik am Dienstag geklärt werden.

Die Verhandlung dauert voraussichtlich fünfeinhalb Stunden. Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.