Mit einer ordentlichen Überraschung hat am Dienstag eine Verhandlung am Oberlandesgericht (OLG) Graz geendet: Dort wurde die Causa um das Betrugsnetzwerk EXW verhandelt. Notwendig geworden war dies, weil sowohl die vier verurteilten Angeklagten als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen die Urteile des Landesgerichts Klagenfurt berufen. Ersteren waren die Urteile zu hoch, der WKStA waren sie zu niedrig.

Ein Haupttäter auf der Flucht

Das OLG ist in der Berufungsverhandlung den Argumenten der WKStA gefolgt und hat die Freiheitsstrafen für die vier Männer erhöht – zum Teil deutlich, wie das OLG in einer Aussendung mitteilt. Einer der beiden Haupttäter wurde in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. In erster Instanz war er am Landesgericht Klagenfurt zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der 28-Jährige ist seit November 2025 auf der Flucht. Er ist von einem Hafturlaub nicht mehr in die Justizanstalt Klagenfurt zurückgekehrt.

Der zweite Haupttäter erhielt vom OLG eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren, erstinstanzlich waren es „nur“ fünf Jahre.

Unbedingte statt bedingte Haft

Ein Beitragstäter wurde am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt, in erster Instanz waren es 30 Monate, davon 21 Monate bedingt. Ein weiterer Beitragstäter erhielt eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten, 16 Monate davon wurden ihm bedingt nachgesehen. Am LG Klagenfurt erhielt er 18 Monate, allesamt bedingt.

Urteile sind rechtskräftig

Das OLG Graz gab damit der Berufung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Folge. Die Urteile sind damit rechtskräftig. Verurteilt wurden die Haupttäter jeweils wegen gewerbsmäßig schweren Betruges und des Vergehens der kriminellen Vereinigung. Die Beitragstäter jeweils wegen des Verbrechens des schweren Betrugs und des Vergehens der kriminellen Vereinigung.

Verweis auf Vielzahl an Opfern

In der Urteilsbegründung verwies der Senat des Oberlandsgerichts Graz auf die Vielzahl an Opfern, die in erheblichem Ausmaß geschädigt wurden. Unter dem Deckmantel des Firmenkonstrukts EXW waren ihnen hohe Geldbeträge herausgelockt worden. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 20 Millionen Euro.