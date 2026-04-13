Ein Mann wird frühmorgens leblos in der Marktstraße in St. Veit gefunden. Der 38-Jährige ist tot. Was zuerst wie ein Unfall aussieht, stellt sich rasch als Mord heraus. Die Spuren führen zum St. Veiter Wiesenmarkt. Und es sollte nicht die einzige Gewalttat im Umfeld von Kärntens ältestem und größtem Volksfest bleiben. Während dort Tausende Menschen feiern, steht die Polizei vorerst vor einem Rätsel.

Aber nicht lange. Denn sie hat ja Gruppeninspektor Ben Berger. Der weiß, was zu tun ist. Schließlich ist sein Erfinder, Bruno Kelz (63), selbst 44 Jahre Polizist gewesen. Den Großteil davon in St. Veit.

„Auffälliger Gemeindemitarbeiter“

In seinem zweiten Kriminalroman „Mörderischer Wiesenmarkt“ schickt Kelz erneut Ben Berger und dessen Kollegen, Revierinspektor Werner Zabernig, los, um die Verbrechensserie zu stoppen und aufzuklären. Sie ermitteln erneut in der Stadt St. Veit „in einem komplexen Geflecht aus Verdächtigen, darunter ein Rauschgifthändler, ein auffälliger Gemeindemitarbeiter und ein ehemaliger Bundesheerangehöriger“, sagt Kelz.

Nach seinem im Vorjahr erschienenen Debütroman „Der Hooligankiller“ war für den Autor klar, dass sein nächstes Werk auf dem Wiesenmarkt spielen wird: „Eine St. Veiter Krimiserie ohne Wiesenmarkt wäre wie ein Krimi ohne Leiche.“ Damit steht schon fest, dass Gruppeninspektor Ben Berger auch weiterhin auf Verbrecherjagd gehen wird. „Ein weiterer Band der Reihe ist bereits in Arbeit“, sagt Kelz. Um den Jahreswechsel soll er erscheinen und er wird im Mafia-Milieu spielen.

„Viele positive Rückmeldungen“

Mit dem Echo auf seinen ersten Roman ist der ehemalige Polizist sehr zufrieden. „Ich wollte, dass meine Romanfigur in mehreren Fällen ermittelt. Die vielen positiven Rückmeldungen haben diesen Wunsch zur fixen Idee werden lassen“, sagt Kelz. „Ben Berger und meine Geschichten entwickeln sich weiter – und ich habe viele Anregungen meiner Leser aufgegriffen.“

Nichts geändert hat sich hingegen an den Rahmenbedingungen: „Es ist eine zur Gänze erfundene Geschichte. Auch alle Darsteller und die Handlungen sind frei erfunden“, sagt Kelz, der auch nicht als Vorlage für die Hauptfigur des Romans, Gruppeninspektor Ben Berger, dient. Froh ist der 63-Jährige über die nunmehrige Zusammenarbeit dem René Verlag in Krumpendorf am Wörthersee: „Ein Kärntner Verlag für einen St. Veiter Krimi unterstreicht die Regionalität der Reihe.“