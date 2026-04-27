Zwei Fünf-Sterne-Hotels gibt es bereits in Caorle. Mit 1. Mai kommt nun ein weiteres hinzu: Das „Cavallino Bianco Caorle-Venezia“ eröffnet im beliebten Badeort an der Oberen Adria. Dahinter steckt der Südtiroler Unternehmer Ralph A. Riffeser, der sich selbst als „Pionier des luxuriösen Familienurlaubs“ bezeichnet und bereits das „Cavallino Bianco Val Gardena – Dolomiti“ in Gröden betreibt. Seit 1993 ist er alleiniger Geschäftsführer des Familienbetriebs; das Hotel in Südtirol baute er zwischen 2002 und 2005 völlig neu auf.

Schon lange war es Riffesers Traum, auch ein Hotel am Strand zu besitzen. „Unsere Mutter brachte meine Schwester und mich im Urlaub immer ans Meer“, erzählte er im Interview mit dem Online-Wirtschaftsportal „Leadersnet.at“. Auch die Gäste seines Südtiroler Hotels hätten immer wieder den Wunsch nach einem vergleichbaren Resort am Meer geäußert. In Caorle an der Mündung der Livenza fand er schließlich den richtigen Platz für sein Vorhaben. Das Grundstück kaufte er 2018.

Letzte Arbeiten laufen auf Hochtouren

Aufschwung in Hotellerie

Das neue Hotel in Caorle verfügt über 101 Suiten mit einer Größe zwischen 46 und 118 Quadratmetern. Es liegt direkt am fünf Hektar großen Privatstrand. Im Hotel stehen den Gästen unter anderem ein 4000 Quadratmeter großer Wellness-Bereich mit beheizten Pools sowie drei Themenrestaurants zur Verfügung. Bewusst wurden jedoch auch „Adults only“-Bereiche eingerichtet, etwa mit der Rooftop-Area samt Infinity-Sky-Pool. „Die Entscheidung, bestimmte Bereiche ausschließlich Erwachsenen vorzubehalten, ist kein Luxus, sondern bewusst gewählt. Ziel ist es, Paaren und Individuen Raum für Regeneration zu bieten – ohne dabei auf die Freude des gemeinsamen Familienurlaubs zu verzichten“, erklärt Riffeser, der keine näheren Angaben zu Investitionskosten machte.

Beworben wird das „Cavallino Bianco Caorle-Venezia“ als Märchenschloss am Meer. Zielgruppe sind zahlungskräftige Familien. Die Gemeinde stehe hinter dem Projekt, betont der Hotelier: „Man erwartet sich einen Aufschwung in der Hotellerie, auch was das Image, den Handel und die Gastronomie betrifft. Wir setzen auf kaufkräftige Gäste, die selbstverständlich das gesamte Niveau heben werden.“