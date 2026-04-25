Wann kann mit einer Öffnung des Plöckenpasses gerechnet werden? In der letzten Ausschusssitzung des Regionalrates der Region Friaul berichtete Infrastruktur-Landesrätin Christina Amirante, dass die Fertigstellung der verlängerten Steinschlagschutzgalerien wie die Installation von Netzen der neuesten Generation zur Rückhaltung von Felsmaterial bevorstehen. Ab Mitte Mai könne der Verkehr wieder freigegeben werden. Zu Beginn jedoch mit technischen Einschränkungen. „Für einige Wochen wird im Baustellenbereich eine wechselnde Einbahnregelung und eine Beschränkung für Kfz bis 7,5 Tonnen verordnet werden.“

Ab Juni könne, laut Amirante, der Verkehr schließlich ungehindert fließen. Die Landesrätin betonte, dass die derzeitige Maßnahme ein wichtiger Schritt, aber keine endgültige Lösung sei. Denn die Frage nach einer dauerhaften Lösung bleibe nach wie vor offen.

Die Forderung eines Scheiteltunnels

Für ihre Region sei der Scheiteltunnel die bevorzugte Option. Die endgültige Entscheidung liege aber in Italien bei der Straßenbehörde Anas und dem Ministerium – in einem Kontext, der auch Österreich einbeziehe und daher grenzüberschreitende Bedeutung habe. Von Seiten Friauls werde weiterhin mit höchstem Engagement daran gearbeitet, eine gemeinsame und nachhaltige Lösung zu erreichen, auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Machbarkeit.

In jedem Fall dürfe es nicht zu einer Zunahme des Schwerverkehrs kommen, wohl aber umwelt- sowie sozioökonomische Auswirkungen berücksichtigen und langfristig eine entscheidend höhere Sicherheit der Verkehrsverbindung gewährleisten. Von Kärnten erwarte man sich eine Willenskundgebung in Richtung Scheiteltunnel und damit einer ganzjährigen Befahrbarkeit dieser wichtigen Nord-Süd-Route.