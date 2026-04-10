Am Donnerstag, kurz nach 15.30 Uhr, wurde eine 72-jährige Frau aus Villach von einer weiblichen unbekannten Person mit einer österreichischen Mobilfunknummer angerufen. Die unbekannte Täterin gab vor, eine Mitarbeiterin ihrer Bank zu sein.

Die vermeintliche Bankmitarbeiterin erzählte der 72-Jährigen, dass eine Überweisung nach Zypern von ihrem Konto getätigt worden sei, und fragte, ob sie diese durchgeführt habe. Als die 72-jährige dies verneinte, meinte die vermeintliche Bankmitarbeiterin Bankmitarbeiterin, sie könne dies verhindern, indem sie sich in ihre Bank in Villach begeben würde und drei Überweisungen in der Höhe von mehreren 10.000 Euro durchführe. Dies tat die Frau.

Zum Zeitpunkt der Anzeige kann noch nicht gesagt werden, ob es ihrer Bank möglich ist, die Überweisungen zu stornieren und den eingetretenen Schaden zu verhindern. Weitere Ermittlungen folgen.