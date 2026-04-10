Hat man sein Ziel nun erreicht oder nicht? Eine Frage, die man im Kulturhof Villach gar nicht so einfach beantworten kann. Zwar hat man nach einer Berufung beim Verfassungsgerichtshof recht bekommen und das Land Kärnten musste sein gesetzliches Veranstaltungsverbot am Karfreitag aufweichen. Andererseits sehen die Kulturschaffenden auch die Novellierung als verfassungswidrig an und wollten das Gesetz erneut vor den VfGH bringen. Und zwar genau wie im Jahr 2023: Gegen das Verbot verstoßen, eine Strafe bekommen und wieder dagegen berufen.

Gejammt und Karaoke gesungen

Und genau hier hat man sein Ziel nicht ganz erreicht. „Wir waren offenbar zu leise“, sagt Kulturhofgründer Martin Dueller. Mit rund 30 Personen wurde bei teilweise offenen Türen gejammt, aufgelegt und Karaoke gesungen. Bis in den – ebenfalls vom Verbot erfassten – Karsamstag. „Die Behörde ist zwar gekommen. Uns wurde aber freundlich mitgeteilt, dass man uns dafür nicht abstrafen kann“, erzählt Dueller. Kurioserweise gerade auch wegen der vom Kulturhof erreichten Aufweichung.

„Kirche aus der Politik“

Nun bleibt nicht viel mehr übrig, als im kommenden Jahr einen neuen Versuch zu unternehmen. Laut Kulturhof wolle man lediglich ein verfassungskonformes Gesetz und keine „fadenscheinigen politischen Argumente“ und dass sich die Kirche aus der Politik heraushält. „Uns geht es wirklich nicht darum, einen großen Wirbel zu machen. Das hat man heuer auch gesehen“, sagt Dueller.