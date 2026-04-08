Vor gut vier Jahren hat ein Kärntner Landwirt mit dem Gedanken gespielt, auf seiner rund 30 Hektar großen Landwirtschaft auch Wasserbüffel zu halten. Ein Plan, der den Mann am Mittwoch vor Gericht gebracht hat. Ihm wurde Tierquälerei vorgeworfen. Die Tiere seien unterernährt und generell in einem schlechten gesundheitlichen Zustand gewesen.

Von der zuständigen Behörde wurden Nottötungen angeordnet. „Wasserbüffel sind nichts für eine Stallhaltung, das weiß ich jetzt auch. Das war mir vorher so nicht bewusst. Ich habe mich damit übernommen“, erklärte der 45-Jährige vor Gericht. Die Anklage wegen Tierquälerei wurde diversionell mit einer Geldstrafe in Höhe von 1100 Euro erledigt.

Schon vor der Abnahme hatte er den Plan, die Wasserbüffel zu verkaufen oder zu schlachten und die Haltung aufzugeben. Weil die kräftigen Tiere die Wasserleitungen im Stall ständig beschädigten, mussten sie dreimal täglich mühevoll per Hand getränkt werden. Der schlechte Ernährungszustand vieler weiterer Rinder auf dem Hof sei laut dem Landwirt auf Salmonellen oder die Blauzungenkrankheit zurückzuführen gewesen. Laut Landesgericht wurden dem Angeklagten insgesamt 31 Tiere abgenommen. „Rinder werde ich keine mehr halten“, sagt der Mann. Er überlege nun, zurück zur Schweinhaltung zu wechseln. Da habe es in der Vergangenheit nie Beanstandungen gegeben.