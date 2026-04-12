Im September des Vorjahres ist das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft getreten. Das Amtsgeheimnis wurde damit abgeschafft, der Zugang der Bevölkerung zu Informationen deutlich erleichtert. Beim Land Kärnten sind mehr als 260 sogenannte Informationsbegehren eingegangen. Bei den Bezirkshauptmannschaften waren es bis dahin 47. Das geht aus einer Landtagsanfrage des Team Kärnten mit Stichtag Ende Feber an das Landeshauptmannbüro hervor.

Die Interessen der Bevölkerung sind dabei breit gestreut. Energie, Religionsaustritte, Polizeieinsätze, Strahlenschutz, Flüchtlingswesen, Gleichberechtigung oder Covid-Förderungen sind nur ein Auszug aus dem abgefragten Themenspektrum. Die meisten Auskunftsbegehren – nämlich 73 – sind in der Abteilung für Land- und Forstwirtschaft eingegangen. Dahinter folgen die Landesamtsdirektion mit 42 und die Abteilung 7 (Wirtschaftsstandort) mit 27 Anfragen. Bei den BHs wurden am meisten Anfragen an die Behörden Klagenfurt-Land (10), Völkermarkt (10) und St. Veit (6) herangetragen.

Zwei Gerichtsverfahren anhängig

Der Großteil konnte behandelt werden. In rund 50 Fällen wurde keine Information erteilt. Entweder weil die angefragte Stelle dafür nicht zuständig war, weil die Information nicht vorlag oder verfügbar war oder weil nach durchgeführter Interessensabwägung die Argumente für eine Geheimhaltung überwogen haben. Ein solches wäre zum Beispiel der Schutz personenbezogener Daten. In zwei Fällen sind sogar Verfahren beim Landesverwaltungsgericht anhängig, weil die Informationswerber geklagt haben.